В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 234 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке вылечились 104 человека, в Оше — 10, Чуйской области — 20, Ошской — 25, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 22, Баткенской — 14, Таласской — 4, Джалал-Абадской — 32.

Всего за весь период зарегистрировали 37 тысяч 726 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.