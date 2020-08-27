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Общество

Хочешь быть актером? Театр «Республика ШКИД» приглашает в свои ряды

«Республика ШКИД» приглашает всех желающих стать актером театра. Об этом 24.kg сообщил заместитель художественного руководителя, режиссер Дмитрий Сушко.

Возраст и образование не имеют значения. Соискатель должен хорошо говорить на русском или кыргызском языке и иметь представление о театральном мастерстве. Остальному научат.

Дмитрий Сушко отметил, что зарплата актерам выплачивается после года обучения. У пришедших будет три пробных бесплатных занятия.

Основатели театра — заслуженный артист КР, музыкант Руслан Бейшекеев и педагог с многолетним театральным стажем, заслуженный работник культуры музыкант Бакыт Койкелов. Репертуар состоит как из авторских, так и из классических постановок в стиле русских и европейских театральных школ.

За свою пятилетнюю историю актеры «Республика ШКИД» становились лауреатами нескольких международных фестивалей.

Желающие поступить в театр могут звонить по телефону: 0556306361 (Дмитрий Сушко).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163453/
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