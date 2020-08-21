В Бишкеке в микрорайоне «Джал» установили 52 камеры видеонаблюдения. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.

По его словам, все камеры объединят в один командный пункт.

«Это позволит отслеживать ситуацию в микрорайоне. Камеры установили в целях безопасности жителей. Для милиции это тоже плюс. Хочу отметить также, что в Ленинском районе самым проблемным участком является Ошский рынок и территория вокруг него, там происходит много преступлений. В прошлом году в том районе установили 10 видеокамер, две из них — круговые (с распознаванием лица). По статистике, камеры помогают в раскрываемости преступлений, показатели улучшились на 40 процентов», — проинформировал чиновник.