В районе «Нижнего Джала» 20 февраля 2025 года отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 16.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.