Район отключения ограничен улицей Тыналиева — от Минжылкиева до Ахунбаева.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с проведением ремонта на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население запастись питьевой водой.