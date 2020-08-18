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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке выявили 20 кафе и пабов, которые работали в неположенное время

В Бишкеке выявили 20 увеселительных заведений, которые работали в неположенное время. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, среди них «Империя Пиццы», Chebak Pub, Gunbei и другие. Они работали после 22.00, тем самым нарушая нормы, указанные в постановлениях мэрии. По результатам проверок составили акты и протоколы.

«Уважаемые граждане, если вы обладаете какой-либо информацией или стали свидетелем мест массового скопления населения (кафе, рестораны, клубы), просим вас обратиться в ГСБЭП по телефонам: 1955, 0312543980, 0312541712», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162781/
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