В Бишкеке выявили 20 кафе и пабов, которые работали в неположенное время

В Бишкеке выявили 20 увеселительных заведений, которые работали в неположенное время. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, среди них «Империя Пиццы», Chebak Pub, Gunbei и другие. Они работали после 22.00, тем самым нарушая нормы, указанные в постановлениях мэрии. По результатам проверок составили акты и протоколы.

«Уважаемые граждане, если вы обладаете какой-либо информацией или стали свидетелем мест массового скопления населения (кафе, рестораны, клубы), просим вас обратиться в ГСБЭП по телефонам: 1955, 0312543980, 0312541712», — проинформировали в ведомстве.