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Общество

Выборы-2020. Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться от партии «Ата Мекен»

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться в седьмой созыв от партии «Ата-Мекен». Об этом она сообщила в социальных сетях.

источников 24.kg
Фото источников 24.kg. Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться в седьмой созыв парламента от партии «Ата-Мекен»
 

Ранее Эльвира Сурабалдиева была членом партии СДПК.

Напомним, 14 августа в секретариат СДПК поступили заявления на имя и. о. председателя Анвара Артыкова от депутатов Исы Омуркулова, Эльвиры Сурабалдиевой, Кожобека Рыспаева и Анарбека Калматова о выходе из рядов политической организации по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162655/
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16 августа, воскресенье
15:23
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