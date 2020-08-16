Выборы-2020. Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться от партии «Ата Мекен»

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться в седьмой созыв от партии «Ата-Мекен». Об этом она сообщила в социальных сетях.

Фото источников 24.kg. Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться в седьмой созыв парламента от партии «Ата-Мекен»

Ранее Эльвира Сурабалдиева была членом партии СДПК.

Напомним, 14 августа в секретариат СДПК поступили заявления на имя и. о. председателя Анвара Артыкова от депутатов Исы Омуркулова, Эльвиры Сурабалдиевой, Кожобека Рыспаева и Анарбека Калматова о выходе из рядов политической организации по собственному желанию.