Некоторыми услугами ГРС теперь можно воспользоваться не выходя из дома

В Кыргызстане разработали мобильное приложение портала услуг Государственной регистрационной службы. Об этом сообщили в ведомстве.
По его данным, граждане смогут воспользоваться отдельными услугами ГРС в любое время, не выходя из дома и не посещая госорган. Достаточно скачать приложение «Услуги ГРС» в Play Market. Для пользователей телефонов с операционной системой iOS приложение будет доступно позже.
На сервисе доступны следующие виды услуг:
- проверка паспорта;
- готовность паспорта;
- проверка семейного положения;
- проверка наличия адреса регистрации;
- проверка на наличие транспортного средства;
- проверка документов о регистрации авто, СТМ и оборудования на действительность;
- проверка на действительность водительского удостоверения национального образца;
- сведения по ресурсу Carcheck;
- проверка штрафов по системе «Безопасный город»;
- проверка подлинности аттестата;
- проверка подлинности диплома;
- проверка статуса выплаты «балага суйунчу».
Одним из преимуществ мобильного приложения «Услуги ГРС» является система обратной связи (push-уведомления), которая позволит получать уведомления о полученных штрафах, готовности паспорта.
В перспективе планируется расширить спектр услуг мобильного приложения: электронное водительское удостоверение, электронный паспорт транспортного средства, электронный паспорт.