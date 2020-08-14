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Общество

Некоторыми услугами ГРС теперь можно воспользоваться не выходя из дома

В Кыргызстане разработали мобильное приложение портала услуг Государственной регистрационной службы. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, граждане смогут воспользоваться отдельными услугами ГРС в любое время, не выходя из дома и не посещая госорган. Достаточно скачать приложение «Услуги ГРС» в Play Market. Для пользователей телефонов с операционной системой iOS приложение будет доступно позже.

На сервисе доступны следующие виды услуг:

  • проверка паспорта;
  • готовность паспорта;
  • проверка семейного положения;
  • проверка наличия адреса регистрации;
  • проверка на наличие транспортного средства;
  • проверка документов о регистрации авто, СТМ и оборудования на действительность;
  • проверка на действительность водительского удостоверения национального образца;
  • сведения по ресурсу Carcheck;
  • проверка штрафов по системе «Безопасный город»;
  • проверка подлинности аттестата;
  • проверка подлинности диплома;
  • проверка статуса выплаты «балага суйунчу».

Одним из преимуществ мобильного приложения «Услуги ГРС» является система обратной связи (push-уведомления), которая позволит получать уведомления о полученных штрафах, готовности паспорта.

В перспективе планируется расширить спектр услуг мобильного приложения: электронное водительское удостоверение, электронный паспорт транспортного средства, электронный паспорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162560/
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Некоторыми услугами ГРС теперь можно воспользоваться не выходя из дома