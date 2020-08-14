Некоторыми услугами ГРС теперь можно воспользоваться не выходя из дома

В Кыргызстане разработали мобильное приложение портала услуг Государственной регистрационной службы. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, граждане смогут воспользоваться отдельными услугами ГРС в любое время, не выходя из дома и не посещая госорган. Достаточно скачать приложение «Услуги ГРС» в Play Market. Для пользователей телефонов с операционной системой iOS приложение будет доступно позже.

На сервисе доступны следующие виды услуг:

проверка паспорта;

готовность паспорта;

проверка семейного положения;

проверка наличия адреса регистрации;

проверка на наличие транспортного средства;

проверка документов о регистрации авто, СТМ и оборудования на действительность;

проверка на действительность водительского удостоверения национального образца;

сведения по ресурсу Carcheck;

проверка штрафов по системе «Безопасный город»;

проверка подлинности аттестата;

проверка подлинности диплома;

проверка статуса выплаты «балага суйунчу».

Одним из преимуществ мобильного приложения «Услуги ГРС» является система обратной связи (push-уведомления), которая позволит получать уведомления о полученных штрафах, готовности паспорта.

В перспективе планируется расширить спектр услуг мобильного приложения: электронное водительское удостоверение, электронный паспорт транспортного средства, электронный паспорт.