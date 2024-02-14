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Общество

В Кадамджайском районе открыли новое здание центра «Единое окно»

В ОВД Кадамджайского района открыли новое здания центра по предоставлению государственных услуг по принципу «единого окна». Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

Отмечается, что новый формат обслуживания граждан создан для оптимизации системы предоставления государственных услуг, упрощения доступа к ним, сокращения сроков оказания услуг, количества процедур и повышения качества оказываемых услуг.

«Через «Единое окно» граждане могут получить справку о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости в Кыргызстане на бесплатной основе. В день услуги получают от 100 до 130 человек. Всего в Кадамджайском районе проживает более 205 тысяч человек», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286665/
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