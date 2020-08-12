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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане не выявили геном коронавируса, обнаруженного в Китае

В Кыргызстане во время карантина не выявлен геном коронавируса, обнаруженного в соседнем Китае. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава со ссылкой на начальника Центра лабораторных испытаний департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ Айгуль Джумаканову.

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По ее словам, пришли результаты исследования, проведенного в референс-лаборатории «Вектор» Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека в России (Роспотребнадзор).

«Во время карантина мы собрали 20 проб у граждан, госпитализированных в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, и отправили их в референс-лабораторию «Вектор» в России. Целью данного исследования было изучение происхождения новой коронавирусной инфекции SARS CoV-2 в Кыргызстане. По результатам исследования идентифицированы страны, из которых вирус попал в страну», — отметила она.

По ее словам, они делятся на три группы:

  • Швеция, Российская Федерация;
  • Швеция, США, Объединенные Арабские Эмираты;
  • Государство Оман.

Айгуль Джумаканова отметила, что самое интересное — геном коронавируса, обнаруженного в соседнем Китае, в Кыргызстане во время карантина не выявлен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162275/
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