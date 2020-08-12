В Минобразования рассказали о порядке зачисления абитуриентов в колледжи

Прием документов абитуриентов в колледжи в этом году проходит в онлайн-режиме. В Минобразования объяснили алгоритм действий колледжа при приеме заявок.

После регистрации абитуриента администратор приемной комиссии вводит в систему оценки свидетельства об основном общем образовании или аттестата о среднем общем образовании.

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«Для зачисления абитуриентов как на бюджетную, так и контрактную формы обучения берется за основу средний балл аттестата (11-й класс) или свидетельства (9-й класс). Для этого все оценки вкладыша документа об образовании суммируются между собой. Получившаяся сумма делится на общее количество всех предметов. К итогу добавляют балл по профилирующему предмету», — отметили в ведомстве.

Перечень профилирующих предметов по каждой специальности определяется средним профессиональным учебным заведением самостоятельно.