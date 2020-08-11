За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 535 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 535 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 45 человек, в Оше — 62, в Чуйской области — 40, Ошской — 93, Таласской — 43, Нарынской — 30, Иссык-Кульской — 74, Джалал-Абадской — 87, Баткенской — 61.

За весь период в стране выздоровели 31 тысяча 816 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.