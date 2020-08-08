09:20
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 8 августа 1944 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 8 августа 1944 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,4 градуса.

Самым холодным 8 августа было в 1993 году, когда температура составила +8,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +23,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984-го, когда средняя температура составила +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 8 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +20-22 градуса. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +35-37 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161842/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым было 2 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 31 июля 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 26 июля 2017 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 25 июля 2017 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 19 июля 2019 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 18 июля 2019 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 12 июля 1973 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 11 июля 1977 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 5 июля 1993 года
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
8 августа, суббота
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 августа 1944 года Температурные рекорды. Самым теплым было 8 августа 1944...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 августа, пятница
23:53
WhatsApp получит улучшенный поиск
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:41
Дно Иссык-Куля очистили от рыболовных сетей и бытового мусора
22:21
В городе Ош начали благоустройство набережной реки Ак-Бууры
21:51
МЧС обследует состояние высокогорных озер