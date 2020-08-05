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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан находится на 52-м месте в мире по распространению COVID-19

Кыргызстан находится на 52-м месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

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Всего в мире заразились свыше 18 миллионов 400 тысяч человек, из них более 700 тысяч скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 4 миллионов 77 тысяч зараженных. Бразилия находится на втором месте (2 миллиона 800 тысяч), на третьем — Индия (более 1 миллиона 85 тысяч), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (521 тысяча 300).

Всего за весь период в Кыргызстане зарегистрировали 38 тысяч 110 случаев COVID-19.

В России тем временем три добровольца получили вакцину от коронавируса и чувствуют себя хорошо. Об этом пишет «РБК».

По данным издания, Россия будет поставлять препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в страны Латинской Америки. Лекарство будет продаваться на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161685/
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