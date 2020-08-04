В Бишкеке планируют отремонтировать девять медицинских учреждений

В Бишкеке запланирован ремонт девяти медицинских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, по графику все работы должны были быть завершены до конца лета, но в связи с пандемией COVID-19 финансирование выполняется по мере пополнения доходной части бюджета.

В городском центре борьбы с туберкулезом на улице Боконбаева, 137 ремонт завершен, здесь привели в порядок кровлю;

в Центре экстренной медицины (ЦЭМ) на улице Исанова, 105 впервые за много лет проведен капитальный ремонт, сейчас ремонтируется фасад здания и кровля;

в городской клинической больнице (ГКБ) № 1 на улице Фучика, 15 утеплят и покрасят фасад, работы выполнены на 30 процентов;

в ГКБ № 6 запланирован ремонт пищеблока, работы начаты, определен подрядчик;

в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (4-я горбольница) идут отделочные работы по всему зданию, ремонт выполнен на 70 процентов;

в детской молочной кухне на улице Суеркулова, 1/2 ремонт завершен на 50 процентов, идут отделочные работы;

в роддоме № 1 уже должны были начаться отделочные работы, но администрация больницы обратилась с просьбой немного подождать, так как поток пациентов большой, помещения несвободны;

на автобазе на улице Горького, 1 ремонт пока не начат;

для проведения ремонта диспетчерского пункта городского управления здравоохранения будет объявлен тендер 10 августа.

В мэрии надеются успеть провести запланированный ремонт до наступления холодов, создать все условия для медиков и пациентов.