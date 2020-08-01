20:18
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Родители онкобольных детей просят помощи

Из-за пандемии коронавируса онкобольные дети не получают лечение. Состояние некоторых пациентов ухудшилось, и им требуется срочная помощь. Об этом 24.kg заявили читатели.

В соцсетях также сообщают о трехлетнем Бекжане Байышове, которому нужна срочная операция. «Наш Бекжанчик, который борется со злокачественной опухолью с августа 2019 года, не получил в должной мере очередную химиотерапию, поскольку онкология закрылась на карантин, время было упущено. В результате этого у него пошли многочисленные метастазы... Ребенок сейчас в тяжелом состоянии, находится на поддерживающей терапии», — написала пользовательница Facebook Мирзада Майчинова.

По ее словам, Минздрав не предоставил семье мальчика квоту на лечение в Турции, сославшись на отказ турецкой стороны в связи с пандемией.

«Хотя, по слухам, большинство клиник в Турции продолжало принимать. Не дождавшись квоты, Бекжана прооперировали здесь, опухоль удалили, но она успела метастазировать. А нам было рекомендовано после операции пройти MIBG-терапию, опять же за рубежом (у нас ее не делают), чтобы остановить дальнейшее размножение раковых клеток. В итоге мы теряем нашего малыша... Нам нужна поддержка, моральная и материальная, родители разбиты и подавлены. Сейчас проводим поддерживающую терапию, потому что ребенок ослаб совершенно, не ест и не пьет. Есть слабая надежда, вдруг соберется нужная сумма и сможем экстренно вылететь в Турцию, чтобы успеть его спасти», — рассказала девушка.

Семья маленького Бекжана просит всех, кто может, оказать помощь.

Деньги можно перечислить на:

— «Элсом» папы мальчика Тилека Алыбаева: +996555424303;

— расчетный счет KICB (ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»):

KGS 1280096045610085
RUB 1280096053407471 USD 1280096046032037;

— PayPal tilek.borbor@outlook.com;

— карту KICB Visa Electron: 4446 7445 2723 4170.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161385/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Операцию ребенку, контактному с больным COVID-19, провели в детской онкологии
Из детской онкологии выписали выздоровевших после заражения COVID-19
В детской онкологии нет лекарств. Родители задолжали аптекам крупные суммы
Сколько средств выделят детской онкологии в городе Ош, решат сегодня
Дети и онкология. Когда ждать поддержки от государства бесполезно
Врачи не дали рецепт на обезболивающее. Через несколько часов девочка умерла
Акция «Улыбка мамы» прошла в детском отделении онкологии
Детское отделение онкологии переведут в джальскую больницу
Почему Минздрав создал свою комиссию по детской онкологии, выясняют депутаты
На должность завотделением детской онкологии претендует несколько человек
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Они боролись за&nbsp;наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса
Бизнес
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
Бесплатные разговоры в&nbsp;пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком Бесплатные разговоры в пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком
На&nbsp;пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
1 августа, суббота
20:15
Где логика? В парках Бишкека много людей, а придомовые детские площадки закрыты Где логика? В парках Бишкека много людей, а придомовые...
19:38
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
19:36
Коронавирус в Кыргызстане. Родители онкобольных детей просят помощи
19:07
Это был аванс. Почему в Нарынской области врачи получили меньше положенного
18:45
Из колонки в микрорайоне «Джал» в Бишкеке круглосуточно бежит вода