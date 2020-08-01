Коронавирус в Кыргызстане. Родители онкобольных детей просят помощи

Из-за пандемии коронавируса онкобольные дети не получают лечение. Состояние некоторых пациентов ухудшилось, и им требуется срочная помощь. Об этом 24.kg заявили читатели.

В соцсетях также сообщают о трехлетнем Бекжане Байышове, которому нужна срочная операция. «Наш Бекжанчик, который борется со злокачественной опухолью с августа 2019 года, не получил в должной мере очередную химиотерапию, поскольку онкология закрылась на карантин, время было упущено. В результате этого у него пошли многочисленные метастазы... Ребенок сейчас в тяжелом состоянии, находится на поддерживающей терапии», — написала пользовательница Facebook Мирзада Майчинова.

По ее словам, Минздрав не предоставил семье мальчика квоту на лечение в Турции, сославшись на отказ турецкой стороны в связи с пандемией.

«Хотя, по слухам, большинство клиник в Турции продолжало принимать. Не дождавшись квоты, Бекжана прооперировали здесь, опухоль удалили, но она успела метастазировать. А нам было рекомендовано после операции пройти MIBG-терапию, опять же за рубежом (у нас ее не делают), чтобы остановить дальнейшее размножение раковых клеток. В итоге мы теряем нашего малыша... Нам нужна поддержка, моральная и материальная, родители разбиты и подавлены. Сейчас проводим поддерживающую терапию, потому что ребенок ослаб совершенно, не ест и не пьет. Есть слабая надежда, вдруг соберется нужная сумма и сможем экстренно вылететь в Турцию, чтобы успеть его спасти», — рассказала девушка.

Семья маленького Бекжана просит всех, кто может, оказать помощь.

Деньги можно перечислить на:

— «Элсом» папы мальчика Тилека Алыбаева: +996555424303;

— расчетный счет KICB (ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»):

KGS 1280096045610085

RUB 1280096053407471 USD 1280096046032037;

— PayPal tilek.borbor@outlook.com;

— карту KICB Visa Electron: 4446 7445 2723 4170.