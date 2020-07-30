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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За два месяца от коронавируса и пневмонии скончались семь сотрудников ГНС

В Кыргызстане за два месяца от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались семь сотрудников налоговых органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Руководство и коллектив ведомства глубоко скорбят и выражают свои искренние соболезнования близким и родным безвременно ушедших коллег:

  • Турат Имеров, старший инспектор центрального аппарата ГНС;
  • Назгуль Керимакунова, начальник отдела управления ГНС по Тогуз-Тороускому району;
  • Кубатбек Асанкожоев, старший инспектор управления ГНС по Октябрьскому району Бишкека;
  • Авазбек Маманазаров, старший инспектор управления ГНС по Кызыл-Кие;
  • Гулзаада Байгудинова, старший инспектор управления ГНС по Жайылскому району;
  • Элмирбек Арзыматов, главный инспектор управления ГНС по Первомайскому району столицы;
  • Кенжеахун Бостонбаев, замначальника управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по Ошу и одноименной области.

«В День национального траура по жертвам пандемии COVID-19 выражаем свои глубокие соболезнования кыргызстанцам, потерявшим своих родных и близких в результате коронавирусной инфекции», — заключили в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161193/
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