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Общество

В Кыргызстане нет лекарств для детей с онкологией. В правительстве ждут поставку

На следующей неделе в Кыргызстан поставят препараты для лечения детей с онкологическими болезнями. Об этом на онлайн-брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Она напомнила, что на приобретение химиопрепаратов, медизделий и оборудования государство выделило 160 миллионов сомов, в том числе 60 миллионов — для детской онкологии.

«На данный момент на исходе два препарата — винкристин и этопозид, поэтому их нет в аптеках. Но на следующей неделе будет поставка всех препаратов, требуемых для детской онкологической помощи», — сказала она.

Вице-премьер добавила, что тендеры на закупку лекарств были проведены, но из-за проблем с перевозками, на границах они не были доставлены в страну. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161066/
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