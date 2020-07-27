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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 483 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 33 296

В Кыргызстане за сутки выявили 483 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 154 случая, Оше — 59, Ошской области — 39, Чуйской — 21, Джалал-Абадской — 70, Иссык-Кульской — 72, Нарынской — 9, Таласской — 27, Баткенской — 32.

Всего за весь период зарегистрировали 33 тысячи 296 случаев COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160773/
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