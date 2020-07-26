Лекарства, СИЗ, рентгенографические аппараты. Что еще передала Россия в помощь

Сегодня в международном аэропорту «Манас» приземлился очередной спецборт МЧС России с гуманитарной помощью.

По данным МИД Кыргызстана, в связи со сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике, связанной со стремительным распространением коронавирусной инфекции, Российская Федерация оказывает неоценимую помощь в борьбе с COVID-19.

Гуманитарный груз состоит из медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты, 5 рентгенографических аппаратов, 65 мониторов для анестезиологии и интенсивной терапии с оксометрическим датчиком, 5 мониторов для анестезиологии и интенсивной терапии без оксометрического датчика, 31 аппарата искусственной вентиляции легких, 100 тысяч медицинских масок, а также из медпрепаратов — эноксапарин натрия (49 тысяч 350 штук) и олокизумаб (550 штук).

Напомним, что ранее российской стороной на безвозмездной основе предоставлены крупная партия ПЦР-тестов и реагентов для диагностирования коронавирусной инфекции, медицинское оборудование (инфракрасные термометры, термодетекторы), средства индивидуальной защиты. КР также получила противогазы, защитные костюмы различных модификаций, средства РХБ-защиты, метеокомплекты в рамках военно-технической помощи между КР и РФ на сумму 4,9 миллиона сомов.

Из России прибыла большая группа врачей и медицинских работников для оказания практической помощи медицинским учреждениям Кыргызстана.