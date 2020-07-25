В Кыргызстане за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 53 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразились 9 медиков, в Оше — 8, в Чуйской области — 5, в Ошской — 16, в Джалал-Абадской — 1, в Баткенской — 11, в Иссык-Кульской — 2 и в Таласской — 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 12 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции — 48.

Всего коронавирус выявлен у 2 тысяч 633 медиков, выздоровели 1 тысяча 305.