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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бишкекская епархия открывает бесплатный стационар для зараженных COVID-19

При Бишкекской и Кыргызстанской епархии открывается дневной стационар для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте отдела епархии.

Отмечается, что завершились необходимые согласования для открытия дневного стационара на восемь койко-мест.

Стационар начнет работу 27 июля.

В течение дня помощь смогут получить до 40 человек. Здесь безвозмездно можно будет получить капельницы, внутривенные и внутримышечные инъекции, подачу кислорода через кислородные концентраторы, а также лечение по уже имеющимся назначениям врачей.

Прием будут вести врач общей практики (семейный врач), анестезиолог-реаниматолог, медицинские манипуляции будет осуществлять фельдшер.

«Пациентам, которые не имеют финансовой возможности приобрести медицинские препараты, они будут выдаваться бесплатно после подтверждения неплатежеспособности. Если у вас на руках есть результаты обследований (снимки и описание рентгена или КТ грудной клетки, анализы крови и так далее) либо назначения медика, обязательно возьмите их с собой. Если вы уже принимаете какие-либо медицинские препараты, будьте готовы сообщить об этом врачу. При себе необходимо иметь паспорт», — рассказали в отделе.

Стационар будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00 по адресу: проспект Жибек Жолу, 497 (центральная церковь, вход с улицы Тоголока Молдо, ниже остановки). Вход через территорию храма невозможен.

«Сейчас мы приобретаем лекарства с запасом на неделю. Содержание стационара: оплата труда врачей, приобретение медпрепаратов, утилизация медотходов, текущие расходы ложатся на плечи отдела, который существует на пожертвования физических и юридических лиц. Мы просим материальной помощи на приобретение медикаментов или привозить лекарственные средства по списку», — подчеркнули в отделе епархии.

Перечислить средства можно на «ЭЛСОМ» по номеру 0550824814, карту Сбербанка России 4276270023186040 на имя Ивановой Елены Юрьевны.

Телефоны и WhatsApp для справок: +996550824814 — Елена Иванова, +996555923565 — Надежда Хохлова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160686/
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