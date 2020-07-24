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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях

Дочь президента Кыргызстана Бактыгуль Жээнбекова раздает продукты питания и другую помощь медицинским работникам больниц, где лечат пациентов с СOVID-19 и внебольничной пневмонией. Фото опубликовали пользователи социальных сетей.

Не сообщается, какие медицинские учреждения и когда посетила их Бактыгуль Жээнбекова. Пользователи соцсетей похвалили дочь главы государства за то, что она в рядах волонтеров, которые сейчас просто спасают работников системы здравоохранения.

Напомним, что у Сооронбая Жээнбекова двое детей — дочь и сын. Бактыгуль замужем за сыном депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. Иман учится в пятом классе одной из бишкекских школ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160640/
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