Минюст даст доступ ГРС к своей базе ограничений для проверки, в залоге ли авто

Между Министерством юстиции и Государственной регистрационной службой заключено дополнительное соглашение о проведении в тестовом режиме (пилотном) информационного взаимодействия по обмену сведениями о зарегистрированных правах требований на транспортное средство. Об этом сообщили в ГРС.

По ее данным, пилот рассчитан до 1 марта 2021 года. В рамках соглашения при регистрации или перерегистрации ТС будет одновременно проверяться, есть ли в Едином государственном реестре какие-либо требования по залогу на транспортное средство.

«Информация о зарегистрированных правах требований на ТС поступает в формате «запрос — ответ» в онлайн-режиме в автоматизированную систему «Регистр транспортных средств», находящуюся в ведении службы. Единый государственный реестр прав требования на движимое имущество — единая электронная база данных зарегистрированных прав требований по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества, который ведется Минюстом», — говорится в сообщении.