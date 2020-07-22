В Бишкек вернулись кыргызстанцы из Турции

В Бишкек из Турции вернули 341 гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, они прибыли чартерным рейсом авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул.

В ведомстве напомнили, что Турция возобновила международные авиарейсы и отменила ограничения на въезд иностранных граждан. Благодаря этому рейсом смогли вернуться кыргызстанцы из США, Канады, Бразилии, Кореи, Чехии, Греции, Албании, Болгарии, Венгрии, Словакии, Франции, Украины, Румынии, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Польши и Эфиопии.