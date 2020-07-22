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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,9 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 203 тысячи 309. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 14 миллионов 906 тысяч 602 человека. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 899 тысяч 72), Бразилии (2 миллиона 159 тысяч 654), Индии (1 миллион 155 тысяч 354), России (782 тысячи 40), Южной Африке (381 тысяча 798), Перу (362 тысячи 87), Мексике (356 тысяч 255), Чили (334 тысячи 683) и Великобритании (297 тысяч 389).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 8,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 146 тысяч 473 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 615 тысяч 574. За последние сутки показатель вырос на 13 тысяч 616 человек. В том числе в США скончались 141 тысяча 992 человека, Бразилии — 81 тысяча 487, Великобритании — 45 тысяч 507, Мексике — 40,4 тысячи и Италии — 35 тысяч 73.

В Кыргызстане зарегистрировали 29 тысяч 359 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 73 тысячи 468, Узбекистане — 17 тысяч 881, Таджикистане — 6 тысяч 967.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160276/
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