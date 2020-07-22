За последние сутки коронавирус обнаружен еще у 50 медиков

За последние сутки зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразились 12 медиков, Чуйской области — 10, в Оше — 9, в Ошской области — 5, в Джалал-Абадской — 4, в Баткенской — 6, в Иссык-Кульской — 4.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 23 медицинских работника. Кроме того, с домашней самоизоляции — 444.

Всего коронавирус выявлен у 2 тысяч 478 медиков, из которых всего выздоровели 1 тысяча 91.