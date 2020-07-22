В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 44 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 16 человек, в Оше — 3, в Чуйской области — 7, в Ошской — 3, в Таласской — 2, в Нарынской — 1, в Иссык-Кульской — 4, в Джалал-Абадской — 7, в Баткенской — 1.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 123 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2. Теперь она считается проявлением вируса.