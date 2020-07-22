За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 984 человека

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 984 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 343 человека, в Чуйской области — 62, в Ошской — 65, в Таласской — 71, в Нарынской — 70, в Иссык-Кульской — 134, в Джалал-Абадской — 147, в Баткенской — 27, в Оше — 65.

За весь период по стране выздоровел 15 тысяч 851 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.