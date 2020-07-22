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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЦСМ неправильно распределяет СИЗ. Мэр Каракола критикует подчиненных

Мэр Каракола Адыл Каниметов сделал замечания местным территориальным управлениям за то, что они работают неэффективно. Об этом сообщили в мэрии.

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По ее данным, чиновник раскритиковал службы, потому что они не контролируют работу кафе и ресторанов после 20.00.

«В социальных сетях люди обсуждают то, что медработникам не хватает СИЗ. Но мы знаем и видим, как поставляются средства из правительства, не так ли? Получается, ЦСМ несвоевременно и неправильно распределяет средства индивидуальной защиты медицинским работникам? Прошу в кратчайшие сроки решить данную проблему и своевременно информировать нас. Вопрос будет находиться под моим личным контролем», — сказал Адыл Каниметов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160248/
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