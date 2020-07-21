19:12
USD 77.54
EUR 88.81
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке торговым центрам и супермаркетам разрешено работать до 21.00

В Бишкеке с 22 июля всем торговым центрам и супермаркетам разрешено работать до 21.00. Об этом 24.kg сообщили в мэрии.

Глава города Азиз Суракматов уже подписал соответствующее распоряжение. Отмечается, что торговые центры и супермаркеты, а также торговые сети и торговые комплексы площадью до 100 квадратных метров будут работать с 7.00 до 21.00.

Фудкорты, расположенные в торговых центрах, работать не будут.

Рынки Бишкека продолжают работать в утвержденном ранее режиме — с 9.00 до 17.00.

Столичный муниципалитет призывает горожан соблюдать социальную дистанцию, носить маски и без надобности не выходить из дома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160238/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открываются ночные стационары
Бизнес и госучреждения закрываются на карантин. Новые графики работы
В ЦУМе передумали: первый этаж торгового центра на карантин не закроют
Позитивный материал. Торговые центры Бишкека добровольно уходят на карантин
Мэрия Бишкека грозит штрафами аптекам, которые завышают цены на лекарства
Глава Октябрьского района Бишкека освобожден от должности
Вице-мэр Оша Нурбек Кадыров подал в отставку
Мэрию Джалал-Абада закрыли на карантин: еще у троих сотрудников коронавирус
В Таласе все торговые точки и рынки закрыли на дезинфекцию
В Бишкеке идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
Бизнес
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
21 июля, вторник
19:01
Цифра дня. 4,2 миллиарда сомов выделено на льготные кредиты бизнесу Цифра дня. 4,2 миллиарда сомов выделено на льготные кре...
18:59
В Бишкеке торговым центрам и супермаркетам разрешено работать до 21.00
18:49
В обсервации санатория в Воронцовке утверждают, что лекарств достаточно
18:30
22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
Хочу быть полезным. Кыргызстанец из США готов оплачивать зарплату медикам