В Бишкеке торговым центрам и супермаркетам разрешено работать до 21.00

В Бишкеке с 22 июля всем торговым центрам и супермаркетам разрешено работать до 21.00. Об этом 24.kg сообщили в мэрии.

Глава города Азиз Суракматов уже подписал соответствующее распоряжение. Отмечается, что торговые центры и супермаркеты, а также торговые сети и торговые комплексы площадью до 100 квадратных метров будут работать с 7.00 до 21.00.

Фудкорты, расположенные в торговых центрах, работать не будут.

Рынки Бишкека продолжают работать в утвержденном ранее режиме — с 9.00 до 17.00.

Столичный муниципалитет призывает горожан соблюдать социальную дистанцию, носить маски и без надобности не выходить из дома.