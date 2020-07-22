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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Кыргызстане. Как получить онлайн-консультацию пульмонолога: контакты

В Кыргызстане создана команда высококвалифицированных пульмонологов для консультаций в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Команду создал главный пульмонолог Минздрава профессор Талантбек Сооронбаев. У врачей можно получить квалифицированную медицинскую консультацию.

Бишкек

  • Кемелова Жыпара Кемеловна — 0550539893;
  • Майназарова Бактыгуль Тураровна — 0702807418;
  • Шералиев Улан Умаралиевич — 0509990507;
  • Маражапов Нуриддин Хайитбаевич — 0504070704;
  • Кадырбердиева Зарина Сылыкбековна — 0559251525;
  • Абдраева Айнура Каныбековна — 0706797957;
  • Айдаралиева Шоира Дилмуратовна — 0558191943;
  • Акылбеков Азамат Исхакович — 0700351748;
  • Муратбекова Айбермет Муратбековна — 0700450814;
  • Мадемилов Маамед Жолдошбекович — 0706341649;
  • Исакова Гульнара Бообековна — 0551331184;
  • Долотова Токтобубу Жоламановна — 0555708707, 0709708705;
  • Емилова Мыскал Мамажанова — 0778287854;
  • Маметазим уулу Назар — 0779766661;
  • Мамбеталиева Анара Сариевна — 0555912701;
  • Маасаидова Акылай Жолдошевна — 0777337111.

Ош

  • Тилекеева Сабира Масадыковна — 0550936055;
  • Примкулов Таалайбек Примкулович — 0772140372;
  • Зайдинов Камолиддин Зайдинович — 0557919156.

Джалал-Абад

  • Исакова Аида Мухтаровна — 0559161789, 0778536126.

В ведомстве добавили, что при необходимости сложные случаи будут обсуждаться с профессором Талантбеком Сооронбаевым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160236/
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