COVID-19 в Кыргызстане. Как получить онлайн-консультацию пульмонолога: контакты

В Кыргызстане создана команда высококвалифицированных пульмонологов для консультаций в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Команду создал главный пульмонолог Минздрава профессор Талантбек Сооронбаев. У врачей можно получить квалифицированную медицинскую консультацию.

Бишкек Кемелова Жыпара Кемеловна — 0550539893;

Майназарова Бактыгуль Тураровна — 0702807418;

Шералиев Улан Умаралиевич — 0509990507;

Маражапов Нуриддин Хайитбаевич — 0504070704;

Кадырбердиева Зарина Сылыкбековна — 0559251525;

Абдраева Айнура Каныбековна — 0706797957;

Айдаралиева Шоира Дилмуратовна — 0558191943;

Акылбеков Азамат Исхакович — 0700351748;

Муратбекова Айбермет Муратбековна — 0700450814;

Мадемилов Маамед Жолдошбекович — 0706341649;

Исакова Гульнара Бообековна — 0551331184;

Долотова Токтобубу Жоламановна — 0555708707, 0709708705;

Емилова Мыскал Мамажанова — 0778287854;

Маметазим уулу Назар — 0779766661;

Мамбеталиева Анара Сариевна — 0555912701;

Маасаидова Акылай Жолдошевна — 0777337111.

Ош Тилекеева Сабира Масадыковна — 0550936055;

Примкулов Таалайбек Примкулович — 0772140372;

Зайдинов Камолиддин Зайдинович — 0557919156.

Джалал-Абад Исакова Аида Мухтаровна — 0559161789, 0778536126.

В ведомстве добавили, что при необходимости сложные случаи будут обсуждаться с профессором Талантбеком Сооронбаевым.