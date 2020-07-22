COVID-19 в Кыргызстане. Как получить онлайн-консультацию пульмонолога: контакты

В Кыргызстане создана команда высококвалифицированных пульмонологов для консультаций в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
Команду создал главный пульмонолог Минздрава профессор Талантбек Сооронбаев. У врачей можно получить квалифицированную медицинскую консультацию.
Бишкек
- Кемелова Жыпара Кемеловна — 0550539893;
- Майназарова Бактыгуль Тураровна — 0702807418;
- Шералиев Улан Умаралиевич — 0509990507;
- Маражапов Нуриддин Хайитбаевич — 0504070704;
- Кадырбердиева Зарина Сылыкбековна — 0559251525;
- Абдраева Айнура Каныбековна — 0706797957;
- Айдаралиева Шоира Дилмуратовна — 0558191943;
- Акылбеков Азамат Исхакович — 0700351748;
- Муратбекова Айбермет Муратбековна — 0700450814;
- Мадемилов Маамед Жолдошбекович — 0706341649;
- Исакова Гульнара Бообековна — 0551331184;
- Долотова Токтобубу Жоламановна — 0555708707, 0709708705;
- Емилова Мыскал Мамажанова — 0778287854;
- Маметазим уулу Назар — 0779766661;
- Мамбеталиева Анара Сариевна — 0555912701;
- Маасаидова Акылай Жолдошевна — 0777337111.
Ош
- Тилекеева Сабира Масадыковна — 0550936055;
- Примкулов Таалайбек Примкулович — 0772140372;
- Зайдинов Камолиддин Зайдинович — 0557919156.
Джалал-Абад
- Исакова Аида Мухтаровна — 0559161789, 0778536126.
В ведомстве добавили, что при необходимости сложные случаи будут обсуждаться с профессором Талантбеком Сооронбаевым.