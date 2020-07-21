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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 253 тысячи 70. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 14 миллионов 703 тысячи 293 человека. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 829 тысяч 920), Бразилии (2 миллиона 118 тысяч 646), Индии (1 миллион 155 тысяч 338), России (776 тысяч 212), Южной Африке (373 тысячи 628), Перу (353 тысячи 590), Мексике (349 тысяч 396), Чили (330 тысяч 930) и Великобритании (296 тысяч 944).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 8,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 164 тысячи 466 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 602 тысяч 138. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 668 человек. В том числе в США скончались 140 тысяч 905 человек, Бразилии — 80 тысяч 120, Великобритании — 45 тысяч 397, Мексике — 39 тысяч 485 и Италии — 35 тысяч 58.

В Кыргызстане зарегистрировали 28 тысяч 251 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 73 тысячи 468, Узбекистане — 17 тысяч 149, Таджикистане — 6 тысяч 921.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160146/
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