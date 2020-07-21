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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 188 кыргызстанцев

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 188 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По его данным, чартерным рейсом авиакомпании «Авиатраффик» прибыли кыргызстанцы, находившиеся в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Новом Уренгое, Салехарде, Кургане, Ноябрьске и Перми.

Список пассажиров составлялся с учетом поступивших обращений граждан и кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа. Учитывалось наличие приобретенных ранее билетов на рейсы компании «Авиатраффик».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160144/
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