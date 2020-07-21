За последние сутки коронавирус обнаружен у 47 медиков

За последние сутки зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразились 9 медиков, Чуйской области — 15, в Оше — 6, Ошской области — 10, Баткенской — 4, Иссык-Кульской — 3.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 11 медицинских работников.

Всего коронавирус выявлен у 2 тысяч 428 медицинских работников. Из них выписаны из стационаров с выздоровлением 624 медработника.