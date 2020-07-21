В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 42 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 9 человек, в Оше — 2, в Чуйской области — 3, Ошской — 7, Таласской — 4, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 1.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной инфекции скончались 1 тысяча 79 человек.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2. Теперь она считается проявлением вируса.