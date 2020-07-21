В Кыргызстане за сутки выявлено 1 тысяча 108 случаев COVID-19 и пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявлено 323 заболевших, в Оше — 124, Чуйской области — 122, Ошской — 93, Таласской −70, Нарынской — 54, Иссык-Кульской — 154, Джалал-Абадской — 107, Баткенской — 61.

Всего за весь период зарегистрировали 28 тысяч 251 случай.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.