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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 667 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 667 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 654 человека, в Чуйской области — 376, Ошской — 181, Таласской — 66, Нарынской — 76, Иссык-Кульской — 138, Джалал-Абадской — 100, Баткенской — 50, в Оше — 26.

За весь период по стране выздоровели 14 тысяч 776 человек.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160133/
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