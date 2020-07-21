Израиль передает гуманитарную помощь Кыргызстану для борьбы с COVID-19

Израиль передаст гуманитарную помощь Кыргызстану для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как отметили в посольстве Израиля, помощь представлена в виде средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, бахилы, антисептическая жидкость и антибактериальное мыло).

«В связи с осложнением ситуации с заболеваемостью мы увеличили изначальный размер гуманитарной помощи. Борьба с COVID-19 остается наиболее актуальной проблемой во всем мире, и для нас важно поддержать наших друзей в это непростое время», — отметил посол Израиля в Кыргызстане Лиат Вексельман.

В дипмиссии напомнили, что Израиль и Кыргызстан развивают двусторонние отношения по многим направлениям, включая медицину, туризм, образование.

«Каждый год десятки специалистов из Кыргызстана принимают участие в тренингах израильского Агентства по развитию международного сотрудничества МАШАВ, на которых повышают свою профессиональную квалификацию. Мы намерены и дальше укреплять сотрудничество между нашими странами», — подчеркнул посол.