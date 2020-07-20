Что происходит в обсервации «Семетей». Свидетельства медиков и пациентов

Сегодня в обсервации «Семетей» (бывшая авиабаза «Ганси») находятся 227 пациентов с симптомами коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонией. Свободных мест достаточно, рассказал во время пресс-тура главный врач обсервации Кутман Мурзакалыков.

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Сейчас в обсервации есть 437 свободных мест. «У нас здесь также работают 58 врачей, 71 медсестра, 31 санитарка. То есть 160 человек медперсонала. Они работают по восемь часов в красной зоне. На базе есть четыре больших стационара, так называемые филиалы больниц Бишкека. В наличии у нас 170 кислородных концентраторов, 2 ИВЛ-аппарата и 50 прикроватных мониторов», — рассказывает медик.

Лечение для всех пациентов абсолютно бесплатное, а все необходимые лекарственные препараты есть в наличии.

СИЗ хватает, но не всегда

«Вы лучше скажите, что у нас не хватает стерильных перчаток», — обратился к журналистам Акимжан Аралбаев. Он является сотрудником БНИЦТиО. Молодой медик рассказал, что работает в сортировочном пункте посменно — меняется с коллегой каждые два часа.

Фото 24.kg. Врач Акимжан Аралбаев

«В этой палатке в основном мы больных, которых привозят на скорой помощи, распределяем и госпитализируем в соответствующие блоки. В принципе СИЗ хватает, но лучше работать со стерильными перчатками, а их у нас мало», — говорит Акимжан Аралбаев.

Дезинфекция и мусор

Один раз в день всю территорию обсервации дезинфицируют — распыляют раствор хлорки. Представители МЧС отмечают, что создали все необходимые условия для врачей и пациентов: провели свет, санузлы, реанимационное отделение оснастили кондиционерами.

Фото 24.kg. Дезинфекция территории

Если вдруг по какой-то причине электричество отключат, установлен генератор, который автоматически начнет работать.

Фото 24.kg. Генератор электричества

Медицинские отходы и бытовой мусор вывозят каждый день в 17.00. Но, к сожалению, не хватает времени уследить за всей территорией бывшей авиабазы.

На земле лежат использованные маски, бахилы и другой мусор, который разлетается повсюду.

Меню для 550 пациентов

Повар Жанара Жетигенова рассказывает, что иногда приходится просыпаться в 4.00, чтобы приготовить завтрак для всех пациентов.

«У нас составлено специальное меню. Три раза в день мы кормим пациентов. Утром готовим кашу с хлебом, который выпекаем здесь же. На обед первое и второе блюда, на ужин то же самое. Готовим где-то на 500-550 человек. Однажды мы приготовили почти на 750 человек. На кухне работают 10 человек, все мы живем здесь по 10 дней, потом меняемся», — рассказывает Жанара Жетигенова.

В реанимации лежат 25 тяжелых больных

Врач Нурзат Джумалиева работает в реанимации. По ее словам, здесь развернули 50 коек.

Фото 24.kg. Врач-реаниматолог Нурзат Джумалиева

«Сейчас лежат 25 пациентов в очень тяжелом состоянии. Некоторых переводят к нам из других клиник, потому что у нас есть жидкий кислород, СИПАП-аппаратура», — говорит реаниматолог.

Стараемся вытаскивать больных с того света, это очень тяжело, но, я думаю, мы справимся. Нурзат Джумалиева

Она отметила, что в реанимационном отделении работают 10 врачей, смена длится от шести до восьми часов.

Фото 24.kg. Вход в реанимацию

«Мы отрабатываем две недели, потом приходят врачи из других клиник и сменяют нас. СИЗ у нас достаточно, я не знаю, кто именно нас снабжает ими, но привозят всегда», — рассказывает Нурзат Джумалиева.

Лекарства есть, не переживайте!

Журналистам также показали помещение, где хранятся лекарства. Медики уверяют, что самые востребованные препараты у них имеются и проблем с этим нет.

Кошойбеку Долотбекову поставили диагноз «внебольничная пневмония». Врачи скорой помощи забрали его из дома в тяжелом состоянии, хотели госпитализировать, но свободных мест в больницах не было.

Фото 24.kg. Кошойбек Долотбеков

«Меня долго катали по городу. Потом с трудом определили в больницу по улице Интергельпо. Там в одной палате напротив друг друга лежали четверо пациентов, и все тяжело кашляли. Мои дети решили забрать меня через полчаса и привезли сюда. Состояние было ужасное. Как только привезли, мне начали ставить капельницы, четыре дня я просто лежал, ни ел, ни пил. Сейчас уже лучше, постоянно нахожусь под наблюдением врачей. Сегодня к выписке готовят», — рассказал он.

Напомним, всего за весь период в Кыргызстане зарегистрировали 27 тысяч 143 случая коронавируса и внебольничной пневмонии.