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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы в России передали мэрии Бишкека препараты на 524 тысячи рублей

Кыргызстанцы в России передали мэрии Бишкека препараты на 524 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, средства собрали и приобрели препараты общество «Табарман» и торговый комплекс «Садовод». Все организационные вопросы, логистику и транспортные расходы взяло на себя посольство Кыргызстана в России.

Кроме того, из посольства КР в РФ муниципалитету передали 100 пачек препарата «Клексан», 100 пачек «Гепарина», 100 канюлей и одноразовые шприцы.

«Помощь будет распределена на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии согласно заявкам городского управления здравоохранения», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160087/
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