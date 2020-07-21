Кыргызстанцы в России передали мэрии Бишкека препараты на 524 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, средства собрали и приобрели препараты общество «Табарман» и торговый комплекс «Садовод». Все организационные вопросы, логистику и транспортные расходы взяло на себя посольство Кыргызстана в России.

Кроме того, из посольства КР в РФ муниципалитету передали 100 пачек препарата «Клексан», 100 пачек «Гепарина», 100 канюлей и одноразовые шприцы.

«Помощь будет распределена на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии согласно заявкам городского управления здравоохранения», — добавили в мэрии.