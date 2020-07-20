За неделю в Иссык-Кульскую область привезли 320 концентраторов

За последнюю неделю в медучреждения Иссык-Кульской области поступило 320 кислородных концентратора. Об этом сообщил полномочный представитель правительства в регионе Акылбек Осмоналиев.

По его словам, сегодня в область прибыло 30 кислородных концентраторов и СИЗ от правительства КР. Кроме того, поступили 80 пульсоксиметров, 200 масок-респираторов и 4 тысячи защитных костюмов,

«На сегодня в области есть 539 кислородных концентраторов. В том числе 80 поступили от правительства, 26 приобретено из местного бюджета и 214 — от предпринимателей и неравнодушных граждан. Из сложившейся ситуации мы можем выйти только совместными усилиями, всесторонне поддерживая в первую очередь медиков», — заключил Акылбек Осмоналиев.