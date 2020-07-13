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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке открываются ночные стационары

Дневные стационары столичной мэрии работают в усиленном режиме. С 08.00 до 20.00 горожане получают медконсультации, капельницы и инъекции.

В муниципалитете сообщают, что в Бишкеке за девять дней работы в стационары обратились 23 тысячи 819 горожан, из них 17 тысяч 890 получили капельницу и инъекции, 5 тысяч 781 — медконсультации, 139 человек госпитализированы. Девять — умерли.

В мэрии отметили, что очередей у стационаров уже значительно меньше, горожане начали понемногу выздоравливать. Согласно статистике, наименьшая нагрузка идет на вновь открытые стационары:

  • в школе № 81 жилого массива «Ак босого», здесь есть 40 койко-мест;
  • в школе «Сейтек» на улице Анкара 1/10 (50 мест);
  • в школе № 94 на улице Дордой-13, 487/4 (50 мест);
  • в школе № 68 на улице Токтогула 220 (30 мест);
  • в школе № 38 в микрорайоне «Аламедин-1» (50 мест).

Планируется открыть ночные стационары в каждом районе города.

Готовятся санчасти на базе спорткомплекса «ДСК» в микрорайоне № 7 (97 мест), в ресторане «Консул» — предприниматели бесплатно выделили помещение.

Отмечается, что койки уже подготовлены, изготавливаются ширмы и штативы для капельниц, идет набор медперсонала, организация условий для безопасной работы медиков (средства индивидуальной защиты, жилье, горячее питание).

Напомним, что мэрия приглашает медиков, медсестер, медбратьев и санитарок на работу, с условиями можно ознакомиться на сайте муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159231/
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