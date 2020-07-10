ДУМК провело обряд жертвоприношения против мировой пандемии коронавируса

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана провели обряд жертвоприношения с молитвой за здоровье и благополучие народа. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

По ее данным, сегодня в мечети Имама Сарахси глава муфтията прочитал Коран за умерших от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что испокон веков предки совершали этот обряд с молитвой за благополучие, здоровье народа и исцеление больных.

«Просим всевышнего помочь нам с легкостью пройти это испытание. Скорейшего выздоровления больным, сил нашим медикам, руководителям народа — справедливости и энергии!» — пожелал Максат ажы Токтомушев.

По информации пресс-службы, мясо быка, которого принесли в жертву, раздали нуждающимся семьям.