Медики горбольницы № 1 записали видео и объяснили, где гумпомощь от волонтеров

В социальных сетях появилось видео, где врач Городской клинической больницы № 1 опровергает информацию о том, что респираторы, полученные от волонтеров, перепродаются.

Читайте по теме Вновь скандал в горбольнице № 1. Главврач не дал медикам гумпомощь от волонтеров

На кадрах девушка говорит, что вся помощь, полученная от волонтеров, хранится в аптеке и ее выдадут, когда возникнет необходимость.

Заведующая аптекой объяснила: неоднозначная ситуация с респираторами сложилась из-за того, что маски привезли в субботу, а на склад их приняли только в понедельник.

«В это время все были обеспечены средствами защиты на три дня вперед, поэтому респираторы остались на хранении в аптеке. Они частично выданы: 150 штук получил хирургический корпус и 125 — терапевтический. Остальное осталось у меня на хранении», — заверила она.

Ранее активисты сообщили, что они передали партию СИЗ главврачу ГКБ № 1, но тот не раздал маски медикам. Пользователи соцсетей предположили, что средства защиты перепродали.