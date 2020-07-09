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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медики горбольницы № 1 записали видео и объяснили, где гумпомощь от волонтеров

В социальных сетях появилось видео, где врач Городской клинической больницы № 1 опровергает информацию о том, что респираторы, полученные от волонтеров, перепродаются.

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На кадрах девушка говорит, что вся помощь, полученная от волонтеров, хранится в аптеке и ее выдадут, когда возникнет необходимость.

Заведующая аптекой объяснила: неоднозначная ситуация с респираторами сложилась из-за того, что маски привезли в субботу, а на склад их приняли только в понедельник.

«В это время все были обеспечены средствами защиты на три дня вперед, поэтому респираторы остались на хранении в аптеке. Они частично выданы: 150 штук получил хирургический корпус и 125 — терапевтический. Остальное осталось у меня на хранении», — заверила она.

Ранее активисты сообщили, что они передали партию СИЗ главврачу ГКБ № 1, но тот не раздал маски медикам. Пользователи соцсетей предположили, что средства защиты перепродали. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158925/
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