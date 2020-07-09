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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Выдвижение завершилось: 44 партии будут участвовать в гонке

Срок подачи заявлений в ЦИК о намерении баллотироваться в парламент заявершился накануне. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, в Центризбирком поступили уведомления об участии от 44 партий.

1. «Ата-Мекен».
2. «Мекенчил».
3. «Бирик».
4. «Мекен Ынтымагы».
5. «ОРДО».
6. «Бийлик элге» (Власть народу).
7. «Чон казат».
8. Партия коммунистов Кыргызстана.
9. «Единство народа».
10. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых локальных конфликтов.
11. «Актив».
12. Рабочая партия Кыргызстана.
13. «Республика».
14. Аграрная партия Кыргызской Республики.
15. Политическая партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол».
16. «Демократ».
17. «Улуу журт».
18. Партия зеленых Кыргызстана.
19. Партия труда.
20. «Социал-демократы Кыргызстана».
21. «Бүтүн Кыргызстан».
22. «Чистое общество» («Таза коом»).
23. «Ар-Намыс».
24. «Кыргызстан».
25. «Ыйман Нуру».
26. «Ак Калпак».
27. «Мекеним Кыргызстан».
28. «Адам-Демократ».
29. «Жаратман Эл».
30. «Биримдик» (Единство).
31. «Реформа».
32. Народно-демократическая партия Кыргызстана.
33. «Глас народа».
34. «Улуу Кыргызстан».
35. Социал-Демократическая партия Кыргызстана.
36. «Тартип-Порядок».
37. «Замандаш».
38. «Патриоты Кыргызстана».
39. «Народный контроль».
40. «Буткул жаштар».
41. «КУТ».
42. Либерально-демократическая партия «НУР».
43. «Онугуу Кыргызстан».
44. «Билим Илим Ордосу».

Центризбирком напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158819/
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