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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Чуйской области развернули дневные стационары. Где они расположены

В Чуйской области развернули дневные стационары для больных с ОРВИ и пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда в регионе.

По ее данным, в Сокулукском районе стационары организовали в отделении неврологии райбольницы, в Центре семейной медицины № 2 села Сокулук, в ЦСМ села Военно-Антоновка и города Шопокова.

В Жайылском районе стационар расположен в интернате имени Макаренко в Кара-Балте.

В Московском районе стационары открыли в ЦСМ сел Александровка, Ак-Суу, Садовом, Сретенка, Чапаева, Целинном, Первомая, Беш-Терек, Толок и Предтеченка. Кроме того, в селе Беловодском стационар развернули в спортзале местной спортивной школы, в Петровке — в местной школе.

В Токмаке стационар открыт в школе олимпийского резерва, в Иссык-Атинском районе — в детском саду «Родничок», в Кеминском районе — в лицее № 19, в Панфиловском районе — в местном ЦСМ № 9 и ФАП № 11.

В Аламединском районе стационар откроется предварительно на пересечении объездной — Алма-Атинской в кафе «Карагат», в Чуйском районе — в школе имени Макарова.

В стационарах можно будет получить капельницы и уколы. На местах, как и в Бишкеке, будут открыты аптечные пункты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158360/
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