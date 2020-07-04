Освобождение Батукаева. Троих обвиняемых оштрафовали

Свердловский районный суд Бишкека рассмотрел уголовные дела в отношении троих обвиняемых по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Суд рассмотрел уголовные дела в отношении лаборанта Ирины Цоповой, бывшего представителя Минздрава Канатбека Бектемирова, бывшего заведующего отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марата Бекенова.



«Все трое признаны виновными и приговорены к штрафу в 260 тысяч сомов. Ранее они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием», — сообщили редакции.

Азиз Батукаев досрочно освободился из тюрьмы и улетел в Чечню в апреле 2013 года. Уголовное дело о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре. Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Отметим, что 15 обвиняемых заключили соглашение о сотрудничестве со следствием.