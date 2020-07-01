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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке за нарушение карантина кафе и ресторанам будут отключать свет и воду

Мэрия Бишкека ввела ограничения для некоторых видов деятельности. Об том на брифинге сообщил столичный градоначальник Азиз Суракматов.

По его словам, в городе запрещена работа точек проката велосипедов, детских площадок и батутов, других видов уличной несанкционированной торговли и предоставления услуг.

Кроме того, запрещено функционирование тойкана, ночных клубов, баров, караоке-клубов и других увеселительных заведений вне зависимости от числа посетителей. ОАО «Северэлектро» и Бишкекводоканалу, согласно действующим нормам, рекомендуется отключать от энергоснабжения и водоснабжения за нарушение режима карантина.

Запрещена деятельность детских развлекательных заведений, футбольных полей и игровых площадок. Вместе с тем муниципалитет ограничивает посещение парков, скверов, бульваров, площадей и других мест массовой концентрации и отдыха людей.

«Мы усилим мероприятия по нарушителям карантинного режима, количество рейдов будет увеличено, а штрафы будут применяться без предупредительных мер», — сказал Азиз Суракматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157966/
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