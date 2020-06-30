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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане: больницы заполнены, ИВЛ не хватает

Больницы для инфицированных коронавирусом и пневмонией заполнены. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, не хватает кислородных концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.
«Только вчера мы выделили 50 концентраторов, но все равно не хватает. Есть вопросы, почему Минздрав не обращается по этому поводу. Было несколько обращений. Вы поймите, у нас не производят кислородных концентраторов и ИВЛ. В России, Китае они сами не ожидали такой ситуации. Но мы ждем — ожидается привоз концентраторов и ИВЛ из Китая. Мы будем поставлять их туда, где в них нуждаются», — сказал он. 

За сутки зафиксировано 279 новых случаев заражения COVID-19. Всего — 5 тысяч 596.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157780/
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