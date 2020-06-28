В 13 раз увеличилось количество звонков в call-центр 118

В службу 118 будут привлечены дополнительные силы. Об этом сообщил премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.​

«Если в начале недели в службу 118 ежедневно поступало порядка 40-50 звонков, то сейчас их количество увеличилось в 13 раз. Поэтому мы приняли решение повысить количество персонала в консультационную службу с тем, чтобы как можно больше людей получили ответы на свои вопросы. Любой гражданин, нуждающийся в консультации или медицинской помощи, должен ее получить своевременно», — цитирует его пресс-служба.

Как отмечается, глава правительства напомнил, что перегружена и станция скорой помощи.

«В службу 103 только по Бишкеку за прошедшие сутки поступил 4 тысячи 561 вызов. Большую часть наши медики смогли обслужить. Одни получили консультации по телефону, к другим выехала медицинская бригада. Ко всем выехать медицинские работники просто физически не успевают. Поэтому принято решение увеличить количество карет скорой помощи», — отметил он.

Со следующей недели к работе приступят еще около 20 бригад скорой медицинской помощи. Кубатбек Боронов

Премьер поручил полностью реорганизовать работу скорой помощи так, чтобы бригада при принятии решения о госпитализации пациента точно знала, в какую больницу его везти.

«Бригада скорой помощи не должна кружить по городу в поисках места в больницах. Люди жалуются на то, что скорая помощь, приехав в медицинское учреждение, ждет своей очереди. Приехав в одну из больниц, они должны обслуживаться вне очереди. Поэтому необходимо гармонизировать работу скорой помощи и больниц. В связи с чем поручаю назначить координатора по регулированию их деятельности. Следует как можно скорее решить этот вопрос, чтобы не было нареканий со стороны граждан», — добавил он.

Глава кабмина также сказал, что для усиления работы медицинских учреждений проведена мобилизационная работа в военкоматах, где уже уточнены списки приписного состава военнообязанных медицинских работников разного уровня.

«При необходимости можно организовать их призыв за короткое время. Кроме того, проводится работа по привлечению студентов последних курсов медицинских высших учебных заведений и университетов, где есть медицинские факультеты: ординаторов, интернов, а также преподавателей учебных заведений. В случае их привлечения им будет выплачена соответствующая компенсационная выплата», — говорится в сообщении.